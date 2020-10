publié le 26/10/2020 à 12:03

Profitant de sa notoriété dans Emily in Paris, Ashley Park se confie sur sa leucémie, diagnostiquée quand elle avait 15 ans. "Beaucoup de gens me parlent de mon cancer. Je n'ai pas de problème pour en parler. Je pense que c'est important de le faire, mais j'apprécie aussi quand on n'évoque pas mon expérience, ni ses conséquences sur ma vie", démarre l'interprète de Mindy Chen dans la série Netflix pour Cosmopolitan.



Pour soigner sa leucémie, Ashley Park a suivi une chimiothérapie, dont à l'époque, elle essayait d'ignorer les conséquences sur sa santé. "Je ne voulais pas savoir que je risquais d'être stérile ou que mon cœur pouvait cesser de fonctionner, parce qu'une fois qu'on le dit, vous ne pensez qu'à ça. Même si mon corps a vaincu la maladie, si je change quelque chose, le cancer termine gagnant", poursuit-elle.

Un peu plus loin dans l'entretien, Ashley Park se confie sur ses futurs projets professionnels et ce qui lui permet de garder l'envier d'être comédienne "Dans trois ans, j'aimerais être à un point dans ma vie où j'aurai un appartement assez grand pour accueillir des adolescents. Je ne pense pas être prête pour être mère, mais je veux vraiment être une mère de famille d'accueil".