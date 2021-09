VIDÉO - "James Bond" : les adieux émouvants de Daniel Craig à la franchise

La rumeur voulait que Daniel Craig ne veuille plus jamais entendre parler de James Bond. Qu'il voulait abandonner au plus vite le lourd costume de l'agent 007. Qu'il ne supportait plus ce rôle... Et pourtant, la célèbre franchise va peut-être bien lui manquer. C'est ce que l'on pourrait déduire en visionnant une courte vidéo de l'acteur britannique à la fin du tournage de Mourir peut attendre (No Time To Die). Ce film dont la sortie a été décalée maintes fois sera le dernier film James Bond que tournera l'acteur qui a fêté ses 53 ans cette année.

Plus que le personnage et les gros chèques, c'est l'équipe des films qui va beaucoup manquer au comédien. "Beaucoup de personnes ici ont travaillé avec moi sur ces 5 films, et je sais que l'on raconte beaucoup de choses sur ce que je pense d'eux, dit l'acteur visiblement ému et entouré de l'équipe de tournage. Mais j'ai aimé chaque seconde de ces films, surtout de celui-ci parce que je me levais tous les matins en sachant que j'aurais la chance de travailler avec vous. Et cela a été l'un des plus grands honneurs de ma vie", conclut-il avant que les larmes ne viennent faire trembler sa voix.

Mourir peut attendre de Cary Joji Fukunaga sortira, enfin, en salles le 6 octobre prochain. Il s'agit du plus long James Bond jamais créé. Daniel Craig quittera le rôle après avoir pris la suite de Pierce Brosnan en 2006 avec Casino Royale. Daniel Craig a ensuite incarné le célèbre espion dans Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) et Spectre (2015).