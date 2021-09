"James Bond" : une durée record pour "Mourir peut attendre" avec Daniel Craig

Le thème du "temps" colle manifestement à la peau du prochain film James Bond. D'abord avec son titre : No Time To Die (Mourir peut attendre en français), puis avec ses nombreux reports à cause de la pandémie et, enfin, à cause de sa durée. Le prochain volet des aventures de notre espion britannique préféré sera le plus long de la franchise.

Mourir peut attendre durera 2h43. Il fallait bien ça pour clore la saga de Daniel Craig dans le costume impeccable de l'agent secret. Les films James Bond, comme de nombreux blockbusters, durent de plus en plus longtemps. Il faut dire que le public est de plus en plus habitué à regarder de longue séries télévisées qui prennent leurs temps.

Le précédent record était détenu par Spectre, qui affichait une durée de 2h28. Casino Royale, le premier film avec Daniel Craig en 007 durait 2h24, Quantum of Solace seulement 1h46 (c'est le James Bond le plus bref) et Skyfall, 2h23.

Mourir peut attendre de Cary Joji Fukunaga (True Detective, Sin nombre) sortira, enfin, en salles le 6 octobre prochain.