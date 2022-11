Entre 3500 et 4000, c'est la collection de films qu'Eddy Mitchell garde précieusement dans ses placards. Cette relation unique avec le cinéma, il l'entretient depuis toujours. Enfant, son père l'emmenait jusqu'à plusieurs fois par jour devant le grand écran.

Selon le chanteur, la baisse de fréquentation des cinémas est liée aux plateformes de streaming : "les gens ont pris l'habitude de regarder chez eux ces séries insupportables". Séries, dont Eddy Mitchell n'est pas du tout client : "quand j'étais gosse, il y avait du Zorro, Rango, Kit Carson (...), on voyait le convoi chargé d'or s'arrêter au bout du canyon et on entretenait le mystère jusqu'à la semaine d'après".



Son amour pour le 7ème Art avait même tendance à dépasser les limites du légal, comme ce jour où Eddy Mitchell a dérobé, sans le vouloir, une bande d'avant première de Star Wars. Résultat "le film n'a pas été diffusé en français au Rex à Paris", raconte le chanteur, sourire aux lèvres.

Durant l'émission, Eddy Mitchell a ressassé de beaux et cocasses souvenirs avec Johnny, a confié son point de vue sur les télé-crochets comme la Star Académy ou son envie de remonter sur scène. Retrouvez toutes ces exclusivités en vidéo !

Les improbables d'Eddy Mitchell !

Eva Kruyver a épluché des moments de carrière improbables avec l'interprète de "La Route de Memphis" :

- Eddy Mitchell a fait une apparition dans le Service Après Vente d'Omar et Fred sur Canal +

- Il a tourné dans une ribambelle de publicités pittoresques

- Anecdote sur l'origine de son groupe de l'époque "Les chaussettes noires" !

Réécoutez le tout en vidéo ci-dessus.

