Eddy Mitchell raconte sur RTL, comment il a failli participer à un hold-up adolescent

L'amour du cinéma qui le poussait à "sécher l'école" pour aller dans les salles obscures, des repas à base "d'eau, de vin et de pain mélangés", des jeux de rôle où il incarnait un Indien : Eddy Mitchell revient sur son enfance dans un livre illustré Des lilas à Belleville aux éditions Dargaud.

Il y évoque notamment son adolescence à Belleville, et notamment l'ambiance du quartier parisien. "Pepe", une figure locale, lui avait alors proposé un hold-up. "Une proposition malhonnête" que j'ai acceptée "à reculons", se souvient dans LVT le chanteur-comédien. Il devait dérober "un type" qui récupérait de l'argent auprès des gens du voyage qui débarquaient toutes les semaines Porte des Lilas. "Il fallait le chopper et lui voler le pognon (...) Quand j'ai vu l'oiseau - qu'il décrit comme "discret mais costaux" -, je me suis dit 'j'y vais pas'."

Rien d'extraordinaire pour le gamin qu'il était, puisque "c'était l'époque des ratonnades". Il a notamment été marqué par la figure du "boiteux", "un type de 16 ans, le macro reconnu à Belleville et voleur de 403 qu'il faisait passer par la Belgique pour les revendre dans les pays arabes. "Il était fort l'oiseau mais il s'est fait gauler", lâche l'artiste qui retranscrit ses souvenirs de jeunesse.

