Johnny Hallyday : Eddy Mitchell déçu par la sculpture et le concert-hommage

Johnny Hallyday : Eddy Mitchell déçu par la sculpture et le concert-hommage

"Attention avec les statues ! Les pigeons chient dessus !". Eddy Mitchell n'a pas été emballé par les différents hommages plus ou moins artistiques qui ont été rendus à son ami Johnny Hallyday en septembre 2021. Le 14 septembre dernier l'Esplanade Johnny a été inaugurée sur le vaste parvis devant Bercy par Laeticia Hallyday, sa veuve, et d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Un mini-concert s'est déroulé en matinée devant Bercy avec les cinq derniers musiciens de Johnny Hallyday, dont Yarol Poupaud (guitariste) et Yvan Cassar (metteur en son des albums symphoniques).

Une sculpture a, elle aussi, été dévoilée le même jour en mémoire du Taulier. Une Harley perchée sur le manche d'une guitare conçue par Bertrand Lavier et baptisée Quelque chose de... Cette œuvre n'a "pas du tout" ému Eddy Mitchell. "J'aime pas ce genre de choses", confie-t-il à RTL.

Le soir même, Eddy Mitchell n'est pas venu chanter sur France 2 avec d'autres artistes pour un concert hommage. "Je n'avais rien à y faire. L'hommage je le rends tous les jours. J'ai pas trouvé ça extraordinaire et je ne suis pas le seul d'ailleurs", tranche-t-il. En fait-on trop sur Johnny depuis sa mort ? "Je ne trouve pas, on fait du bon et du très mauvais", commente Eddy Mitchell.

Six ans après Big Band, Eddy Mitchell sera de retour cet automne avec un nouvel album. Il dévoilera un premier extrait sur RTL dans Laissez-Vous tenter le 24 septembre. Un nouveau titre dans lequel il rend justement hommage à Johnny Hallyday...