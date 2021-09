Eddy Mitchell dévoile "Un petit peu d'amour" sa chanson hommage à Johnny Hallyday

Johnny Hallyday et Eddy Mitchell en 2014

"Cette chanson m'est venue parce que je lui en veux." Six ans après Big Band, Eddy Mitchell dévoile le premier extrait de son prochain album... Dans ce nouveau titre, Eddy Mitchell rend hommage à Johnny Hallyday. Voilà bientôt quatre ans que son pote s'en est allé. Et Eddy n'est pas content.

La chanson s'appelle Un petit peu d'amour. C'est une ballade blues émouvante et pleine de regrets. "T'as brûlé toute ta vie / c'est pas faute de pas t'avoir prévenu / T'as rien écouté", chante Eddy Mitchell. Jamais il ne cite le nom de Johnny dans le titre. Par pudeur.

"Je lui en veux d'être parti, d'avoir fait l'imbécile pendant toute sa vie. Johnny était un vrai battant et il ne prenait pas soin de lui, vraiment pas. Il a brûlé toute sa vie, regrette Eddy Mitchell au micro de RTL. C'était une force de la nature qui a réussi à traverser plein de péripéties. Et il a fini par y rester, c'est ça le drame. "Je lui en veux de pas être là. "

Je lui disais : 'Arrête de boire comme ça !' Eddy Mitchell

"On était très très lié et je lui disais : 'Arrête de boire comme ça ! Va te coucher ! Arrête de faire le con !' Mais c'était gentil. Il me faisait la même chose." Malgré les petits reproches cette chanson reste une grande déclaration d'amitié. "Il n'y avait que ça entre nous, de l'amour", confie Eddy Mitchell.

Eddy Mitchell se souvient de l'incroyable énergie de son ami, même dans les pires moment. "Lors de la deuxième tournée des Vieilles Canailles c'était extraordinaire ce qu'il arrivait à faire. Le matin il était en chimio et le soir il était sur scène, raconte Eddy Mitchell. C'était une force de la nature quand même. Il avait une vénération totale pour son public qui le lui rendait bien. Il a fait des adieux extraordinaires."

Country Rock, le nouvel album d'Eddy Michell sortira le 19 novembre... Un petit peu d'amour est en écoute dès maintenant...