Laurent Gerra et Eddy Mitchell dans un show qui mêle humour et chansons

publié le 27/05/2021 à 10:58

Mitchell et Gerra, c'est le duo inattendu. Les deux complices se confiaient il y a un mois, sur RTL, sur ce spectacle inédit baptisé À crédit et en stéréo. Un show qui mêlera humour et chansons.

C'est ce soir à 21h, les billets à 29 euros en vente sur la plateforme MyCanal et chez tous vos revendeurs habituels. Vous recevrez un lien et tranquillement dans votre canapé vous pourrez entendre Eddy Mitchell et Laurent Gerra, alias Jean Castex, revisiter la chanson qui donne son nom à la soirée. Autre duo et autre avant-première ? Eddy Mitchell va enfin pouvoir reprendre Vieille Canaille avec Serge Gainsbourg.

"On va chanter et Laurent nous fera ses imitations", expliquait Eddy Mitchell sur RTL. "On avait envie de se retrouver. Il y aura un bar et surtout un barman de talent, parce que c'est Chicandier qui le sera. Il va nous relancer sur pas mal de choses", ajoutait Laurent Gerra. "Ce sera très écrit, mais on va laisser place à l'improvisation, on se connaît assez avec Eddy pour rebondir sur certaines choses", décrivait-il encore.