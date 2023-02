À écouter DOCUMENT RTL - Claude François : son fils dévoile les projets pour les 50 ans de la mort du chanteur 00:01:30

Claude François Jr., fils du célèbre chanteur de variété des années 60 et 70, a dévoilé, au micro de RTL, les projets qui sont en développement en vue des cinquante ans de sa mort. Dans un premier temps, il a indiqué être en cours d'écriture d'"une série documentaire sur l'homme, son intime et sa personnalité artistique, qui va être présentée aux plateformes."

Concernant d'éventuelles chansons jamais sorties, Claude François Jr. est très clair : " On a eu des propositions sur un titre que mon père n'aimait pas de son vivant, et je ne considère pas avoir le droit de revenir sur une décision qu'il avait prise lui-même de son vivant", indiquant qu'"il n'y en a pas tant que ça." Et de préciser : "Pour les avoir écoutés, je comprends pourquoi ils ne sont pas sortis."

Par ailleurs, le fils du chanteur a déclaré que son frère, Marc François, a comme projet "un spectacle symphonique". Mais également, "on est aussi sur une écriture d'une comédie (musicale) sur le modèle Mamma Mia. Ce n'est pas sur l'histoire de mon père, il est en deuxième lecture", a indiqué Claude François Jr.

