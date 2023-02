Philippe Caverivière : "Philippe Croizon, le Français électrocuté le plus connu après Claude François"

"Philippe Croizon, le Français électrocuté le plus connu après Claude François"

Mardi 21 février, Philippe Croizon est resté en studio pour la chronique de Philippe Caverivière. "Vous êtes la Kim Kardashian des invalides, le Brad Pitt des amputés, le Zidane des handicapés", lance d'abord l'humoriste à celui qui publie "Tout est possible ? À vous de jouer..." aux éditions Arthaud, récit de sa vie après avoir été quadri-amputé à l'âge de 26 ans.

"Philippe, vous êtes vingtuple amputé selon la CGT et juste amputé du petit doigt selon la police. Et en réalité, vous êtes seulement quadri-amputé, ça va. C'est toujours la même chose entre la CGT et la police, il suffit de faire la moyenne des deux pour avoir le bon chiffre".

Philippe Croizon (54 ans) a été amputé de ses quatre membres après un accident électrique en 1994, ce qui fait dire à Philippe Caverivière : "Vous êtes le Français électrocuté le plus connu après Claude François, et c'est injuste car Claude contrairement à vous n'a plus rien fait après son accident. Quelle feignasse ce Claude !"



