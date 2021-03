Le recyclage musical de génie de Serge Gainsbourg et Claude François

Quand Claude François, Serge Gainsbourg et Patrick Topaloff récupéraient l'instrumental de "Hip Hug Her" des Booker T and MG's pour en faire trois chansons !

publié le 22/03/2021 à 11:26

Un tour de passe-passe aujourd'hui : 3 chansons de 3 artistes différents qui reposent sur la même musique, la même rythmique… La musique en question est née au printemps 1967 aux États-Unis sous la forme d’un instrumental, composé par 4 musiciens du label Stax, les Booker T and the M.G’s. Le titre de cette musique : Hip Hug Her…

En France, en 1967, il y en a un qui repère cette musique, il s’appelle Serge Gainsbourg. Il ne dit rien à personne et il offre une chanson à Claude François, qui a pour titre Hip hip hip Hurrah. Sur le disque : "paroles et musique Gainsbourg". C’est faux.

Ce morceau est une pépite, c’est un titre machiste et cynique assez décalé pour Cloclo. Deux mois plus tard, Serge Gainsbourg s’occupe de lui cette fois : il s’écrit une chanson qui a pour titre Chatterton, créditée "Paroles et musique Gainsbourg"… C’est faux, là encore.

Et ce n’est pas fini ! Trois ans après, Claude François produit le premier 45 Tours de son copain acteur Patrick Topaloff. Et en face B, on trouve une chanson sketch assez calamiteuse qui s’appelle Hou la la, signée Cloclo, mais c’est faux ! Cloclo a refourgué l’instrumental, il l’a juste accéléré… Les musiciens du groupe Booker T and the M.G’s n’apparaissent sur aucun des morceaux en tant que compositeurs, ils n’ont pas reçu un centime pour ça…