VIDÉO - "Life on Mars", quand David Bowie réinvente Claude François

David Bowie a toujours semblé venir d'un autre monde. Alors quoi de plus normal que sa chanson la plus emblématique soit Life on Mars ? L'artiste, décédé au début de l'année 2016, quelques jours après la sortie de son ultime album Blackstar, avait raconté l'histoire de la chanson au Daily Mail en 2008. Son histoire est folle, le titre de l'article l'est tout autant : "Je suis sorti pour m'acheter des chaussures - et je suis revenu avec Life On Mars".

En se promenant par une belle journée, la mélodie du tube lui est arrivée par hasard. Bowie a ensuite pris le bus pour aller acheter ses chaussures, mais impossible de se sortir ce riff de la tête. En revenant, il s'est installé au piano et a fini en une après-midi. Tout simplement. Ce n'est que plus tard que le guitariste Mick Ronson vient ajouter les cordes.

Ce que ne raconte pas Bowie dans cet article du Daily Mail, c'est que Life On Mars doit aussi beaucoup à... Claude François ! L'artiste avait proposé une adaptation anglaise de Comme d'habitude du fameux Français. Sauf que sa version n'a pas été retenue et comme le producteur Paul Anka a acheté les droits, impossible pour Bowie de réutiliser la chanson. "J'étais très énervé. Donc je me suis dit que j'allais écrire ma propre version", confiait Bowie dans une émission télévisée.

Avec la même suite d'accords, il en tire Life on Mars, l'histoire d'une jeune fille désorientée se réfugiant dans le cinéma pour échapper à la réalité. Sauf qu'elle s'ennuie, elle est incapable de se retrouver dans ce qui est montré à l'écran. Alors elle se met à rêver et à inventer son propre film. Le refrain se termine par : "Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars ?" - une phrase qui n'a pas vraiment de signification mais qui représente l'imagination débordante de la jeune fille.