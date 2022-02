Top Chef fait son grand retour sur M6 le mercredi 16 février à 21h10. Une date que les fans du concours culinaire attendent avec impatience. Cette 13ème saison accueillera Glenn Viel dans les rangs du jury. Il remplace Michel Sarran et sera aux côtés d'Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet.

Les 4 chefs choisiront parmi les 15 candidats de cette 13e saison, celles et ceux qui pourront intégrer leurs brigades, rentrer chez eux ou rejoindre l'épreuve de la dernière chance. L'enjeu est de taille et la créativité de chaque candidat et chaque candidate devra augmenter chaque semaine de la compétition.

Les 15 candidats ont des parcours atypiques et des cuisines de différents horizons. Mais, leur passion pour la cuisine est commune, tout comme celle de prouver qu'il ou elle mérite de remporter le titre de Top Chef 2022. Préparez-vous à une nouvelle saison pleine de surprises, de défis culinaires toujours plus difficiles et de séquences pépites derrière les fourneaux entre les candidats et leurs chefs de brigades.

