publié le 25/02/2020 à 08:15

Pékin Express est de retour dès le mardi 25 février à 21h05 sur M6. Pour son quinzième anniversaire, l'émission d'auto-stop revient avec une édition All-Stars : "Retour sur la route mythique". Dans cette saison spéciale, les candidats les plus emblématiques des saisons précédentes sont de retour pour une nouvelle chasse aux 100.000 euros.

Seront donc de retour, quatorze candidats qui vous ont faire rire, pleurer ou même énervé, tout au long des treize saisons précédentes. Le principe reste inchangé, 1 euro par jour et par personne. Il faut être vif, rapide et savoir garder son froid pour espérer remporter les précieuses amulettes. Feront donc leur retour :

Julie et Denis : le couple corse finaliste de la saison 9. Jeunes amoureux à l'époque, le couple explosif est désormais parent d'une petite fille et a ouvert un restaurant. Bien que sept années se soient écoulées depuis leur dernière aventure, Denis à toujours le sang chaud, cela promet de nouvelles séquences cocasses.

Thomas et Mathieu : les frère bûcherons de la saison 12. La barrière de la langue et leur malchance légendaire font le charme de ce binôme au fort tempérament. Les frères ne lâchent rien et cette détermination les a conduit jusqu’à la demi finale de la saison dernière. Espérons que pour cette nouvelle saison ils maîtriserons mieux le russe et le chinois, que l’espagnol.

Julie et Denis - Le couple corse de la saison 9 Crédits : Patrick ROBERT / M6 | Date : 14/02/2020 7 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Julie et Denis - Le couple corse de la saison 9 Crédits : Patrick ROBERT / M6 | Date : Thomas et Mathieu- les frères bûcherons de la saison 12 Crédits : Patrick ROBERT / M6 | Date : Pauline et Aurélie - les sœurs lilloises de la saison 3 Crédits : Patrick ROBERT / M6 | Date : Maurice et Thierry - le duo père-fils de la saison 11 Crédits : Patrick ROBERT / M6 | Date : Cécilia et Matthieu - le couple sportif, désormais ex, de la saison 5 Crédits : Patrick ROBERT / M6 | Date : Maxime et Alizée - les amoureux, désormais mariés, de la saison 11 Crédits : Patrick ROBERT / M6 | Date : Fabrice et Ingrid - le couple d'inconnus de cette nouvelle saison, respectivement issus des saisons 12 et 7 Crédits : Patrick ROBERT / M6 | Date : 1 / 1 < > +

Pauline et Aurélie : les sœurs lilloises de la saison 3. Ces compétitrices aux grands cœurs avaient ému les téléspectateurs de par leur sensibilité et leurs échanges avec les locaux. Les finalistes de la saison 3, reviennent faire le plein d'émotion, déterminées à gagner la course.

Maurice et Thierry : le duo père-fils de la saison 11. À 82 ans, Maurice est le doyen du programme. Les deux hommes avaient impressionné les téléspectateurs lors de la saison 11. Ce duo qui fait rire autant qu'il agace, vient prendre sa revanche après avoir abandonné aux pieds du podium de "la course infernale".

Cécilia et Matthieu : le couple ultra sportif et volcanique de la saison 5. Ces compétiteurs avaient été de redoutables adversaires pour les autres équipes et avaient d'ailleurs remporter la victoire en 2010 en Amérique du Sud. Séparés depuis plusieurs années, ils se retrouveront en tant qu'ex pour cette nouvelle saison.

Fabrice et Ingrid : les inconnus connus

Maxime et Alizée : les amoureux bobos de la saison 11. Maxime et Alizée avaient marqué les esprit avec leur "punchlines" mais aussi pour leur élimination atypique. Pour ce duo au grand cœur, une promesse est une promesse. Les amoureux avaient été éliminé en voulant attendre avant la ligne d'arrivée un autre binôme. Désormais mariés, ils sont déterminés à prendre leur revanche.



Fabrice et Ingrid : c'est sans Briac que Fabrice, le quinquagénaire attachant de la saison 12 revient dans la course. Il espérait à l'époque faire équipe avec une jolie jeune femme, et bien c'est chose faite pour cette édition spéciale. C'est aux cotés d'Ingrid en binôme avec Nicolas lors de la saison 7 qu'il partagera l'aventure cette année. Tous deux issus de binômes d'inconnus, ils le seront une fois de plus pour le "Retour sur la route mythique".