publié le 19/02/2019 à 09:00

M6 vient de lancer le tournage de la nouvelle édition de son jeu d'aventure, Pékin Express. Cette fois, direction l'Amérique centrale, "une première", explique le présentateur Stéphane Rotenberg à RTL. "Nous partons avec toute l’équipe de Pékin Express en Amérique Centrale. Nous allons traverser le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie. La Colombie, c’était compliqué au début de Pékin Express en 2006 parce que c’était vraiment dangereux. Le pays a beaucoup changé. Aujourd'hui, on peut faire une route assez incroyable", confie l'animateur, enthousiaste.



Il faut près d'un an à la production pour tracer une route, préparer les épreuves que devront réussir les candidats. À propos de ce nouveau parcours, Stéphane Rotenberg précise : "On imagine tout de suite bien évidemment les Mayas, il y a des temples incroyables sur ce parcours donc on va en profiter. Les volcans comme celui d' Atitlán au Guatemala est incroyable, c’est un lac avec trois volcans considéré comme l’un des plus beaux lacs du monde."

Antoine de Saint-Exupéry aurait trouvé l'inspiration pour Le Petit Prince sur ce même lac. Le Costa Rica offre une nature unique, la jungle, "nous allons beaucoup jouer là-dessus au Costa Rica. Il y a la culture hispanique et la culture coloniale, on verra des villes incroyables. Il y a Carthagène des Indes pour la Colombie, il y a Flores, Antigua sur le parcours au Guatemala, des villes coloniales magiques. (..) ça va être assez exotique, assez exceptionnel.", assure Stéphane Rotenberg.

La carte de l'aventure de la nouvelle saison de Pékin Express en Amérique centrale Crédit : RTL

Plus de 40.000 candidatures pour cette 12ème saison

Pour cette 12e saison, la production a reçu pas moins de 44.000 candidatures, dont 6 à 7.000 de seniors. Les exploits de Maurice, 80 ans avec son fils Thierry l’an dernier ont visiblement laissé des traces, les deux candidats avaient dû abandonner par forfait.



En 2018, pour son retour sur les écrans après 4 ans d'absence, Pékin Express a attiré en moyenne près de 3 millions de téléspectateurs sur M6, établissant au passage la meilleure saison sur les "femmes de moins de 50 ans responsables des achats".