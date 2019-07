VIDÉO - "Pékin Express" : les chutes de Patrice et Benjamin sur le paddle

publié le 18/07/2019 à 18:30

Pas facile de faire du paddle ! Patrice et son fils Benjamin l'ont bien compris lors d'une épreuve de Pékin Express 2019. Au Guatemala, le duo du Nord doit monter sur la place et tenter de traverser le lac où se déroule l'épreuve. Mais, Benjamin n'arrive pas à trouver son équilibre, la planche étant déjà occupée par tout leur barda de l'aventure.

Au lieu de se crier dessus, le père et son fils rient à gorges déployées et tentent de trouver une solution. "On se rend bien compte qu'on est ridicules. Mais, le ridicule ne tuant pas, on préfère en rire", confie Patrice hilare à la caméra. Malheureusement, les sacs des aventuriers finissent par tomber à l'eau : "Ça c'est ajouté à la scoumoune du paddle", précise-t-il.

Là encore, le duo d'aventuriers de Pékin Express préfère rigoler de la situation sous les regards circonspects de deux Guatémaltèques.