"Pékin Express" : mauvaise foi entre Thomas et Mathieu, les frères bûcheron

publié le 17/07/2019 à 11:06

La douzième saison de l'émission Pékin Express débute jeudi 18 juillet, à 21h sur M6. Cette fois-ci, direction l'Amérique Centrale pour les aventuriers. En février, Stéphane Rotenberg déclarait à RTL qu'ils allaient traverser "le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie".

Pour cette saison, la production a reçu pas moins de 44.000 candidatures. Parmi elles, huit binômes ont été choisis pour se lancer dans la course qui a débuté mi-février. Parmi eux, Patrice et Benjamin (père et fils), Fabienne et Jade (mère et fille), Kleofina Pnishi et Julia Sidi-Atman (ex-Miss Provence et Miss Côte-d'Azur), Laëtitia et Aurélie, deux sœurs, Mounir et Lydia, couple marié, Steve et Martine (le coach et son élève), Fabrice et Briac (qui ne se connaissaient pas avant) ainsi que... Thomas et Mathieu, les frères bûcherons.

Si les liens familiaux devaient permettre au binôme de réussir au mieux les épreuves, l'extrait prouve le contraire. Le ton monte entre les deux frères après qu'ils aient perdu leur carte, qui leur permettait de retrouver leur chemin...