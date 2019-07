publié le 18/07/2019 à 06:45

C'est une première soirée très forte en émotion pour Kleofina Pnishi (Miss Provence 2017) et Julia Sidi Atman (Miss Côte d’Azur 2017) dans Pékin Express. Les deux aventurières, alors en Amérique Centrale, passent une soirée chez l'habitant, comme le veut la tradition de l'émission, de retour le 18 juillet 2019 à 21h sur M6.

Pendant le dîner les deux Miss remercient leurs hôtes guatémaltèques. "On se sent contentes et en sécurité avec une famille. Merci beaucoup, c'est très...", démarre Julia Sidi Atman. Elle n'a pas le temps de finir sa phrase, touchée par l'émotion de la mère de famille dont les yeux sont embués.

Spontanément les deux Miss enlacent leur hôtesse et se mettent à pleurer à leur tour. "C'est juste le bonheur que vous soyez venues nous voir. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez et que les gens vous ouvrent leurs portes, parce que vous êtes des anges", explique-t-elle. Les deux aventurières sont émues de plus belle à la fin de la séquence quand le petit garçon se réfugie dans les bras de sa mère en expliquant qu'il n'a pas envie que ses nouvelles amies s'en aillent.