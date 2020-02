"Pékin Express" : ce que l'on sait de la saison All-Stars qui démarre le 25 février

publié le 18/02/2020 à 07:30

Pékin Express est de retour dès le mardi 25 février à 21h05 sur M6. Pour son quinzième anniversaire l'émission d'aventure revient avec une édition All-Stars, intitulée Retour sur la route mythique. Une nouvelle saison où l'on retrouvera 14 candidats emblématiques des saisons précédentes.



Pour ses 15 ans, Pékin Express réemprunte le chemin de la première édition : un parcours reliant la Place Rouge de Moscou à Pékin, en passant par la Grande Muraille de Chine. Et pour cette course aux souvenirs, les binômes mythiques de l'émission s'élanceront à nouveau au départ de la célèbre course toujours animée par Stéphane Rotenberg.

Parmi les binômes qui ont choisi de se remettre au stop pour cette édition All-Stars, on retrouve Maxime et Alizée les amoureux au grand cœur de la saison 11, Thomas et Mathieu les frères bûcherons de la dernière saison ou encore les sportifs Cécilia et Matthieu de la saison 5, désormais séparés. Fabrice, du binôme d'inconnu de la saison 12 reviendra sans Briac mais aux cotés d'Ingrid, elle aussi issue d'un binôme d'inconnu lors de la saison 7.

Des complications en Chine

Pour le présentateur, cette treizième édition a pour but de "faire un condensé" des saisons précédentes. Le tournage de cette édition spéciale s'est déroulé en deux étapes de dix jours, espacées de plusieurs fois. La première partie s'est déroulée mi-août tandis que la seconde a été tournée fin octobre.

"Tout s'est bien déroulé en Russie ainsi qu'en Mongolie mais tout s'est compliqué en Chine. Alors que nous avions toutes les autorisations, il nous a été impossible de poursuivre la course. En pleine festivité pour fêter le 70e anniversaire du régime, nos caméras n'étaient pas les bienvenues. Nous avons pris la décision de rentrer à paris. Nous avons pu reprendre la course mais avec l'interdiction de tourner sur la place Tian'anmen" a déclaré Stéphane Rotenberg au Figaro.

Toutes les étapes seront éliminatoires

Cette année la dynamique change : à chaque prime, il n'y aura qu'une nuit, "Ce sont des étapes assez courtes" précise l'animateur et surtout, toutes les étapes seront éliminatoires, "pour que ce soit plus compact" poursuit-il. Cette année il n'y aura donc aucune porte de secours en cas d'échec à une étape.

Pékin Express c'est aussi de l'imprévu, beaucoup d'imprévu même. Pauline et Aurélie les sœurs lilloises vont en faire la malheureuse expérience. L'une des voitures qu'elles devaient emprunter lors de la course manquera de tomber dans un ravin, il faudra donc la charrier.

Et si pour cette édition spéciale anniversaire, les candidats à la course aux 100.000 euros sont déjà de fins connaisseurs de l'auto-stop et connu du public, une quatorzième saison est déjà en route. Pékin Express version anonyme devrait revenir cet été sur M6.