DIAPORAMA - Miss France 2023 : découvrez les premières miss régionales élues

La course est lancée. Qui succèdera à Diane Leyre au titre de Miss France 2023 ? 5 prétendantes au titre sont déjà connues. Toutes ont été élues tout récemment dans leurs régions respectives. Elles s'affronteront toutes lors du grand concours national prévu le 18 décembre prochain à Châteauroux.

C'est en Polynésie française que la première candidate a été sacrée vendredi 24 juin 2022. Herenui Tuheiava, 23 ans, a été élue Miss Tahiti à Papeete devant neuf autres jeunes femmes. Diplômée d'un master en web et marketing au Conservatoire national des arts et métiers de Tahiti, la jeune femme travaille actuellement comme chargée de communication dans le domaine du tourisme. "Beaucoup de causes me tiennent à cœur, notamment la lutte contre la violence envers les femmes et le soutien à la jeunesse", a-t-elle déclaré aux médias locaux après son élection.

Shaïna Robin, Miss Guyane

Quelques jours plus tard, c'est Shaïna Robin, 20 ans, qui a été élue Miss Guyane 2022. Actuellement en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques (CPGE), la jeune femme qui rêve de devenir pilote de ligne a été sacrée le 16 juillet à Matoury, pas loin de Cayenne.

La Guyanaise, qui se décrit comme une amoureuse de sport "dynamique et optimiste" souhaite mettre en avant une cause qui lui tient particulièrement à cœur : "l'accès aux études pour les jeunes issus des communes éloignées".

Oriane Meloni, Miss Corse

Le 22 juillet dernier, l'île de beauté a élu sa reine en la personne d'Orianne Meloni, âgée de 22 ans. La jeune femme, passionnée d'équitation, suit des études à Ajaccio pour devenir infirmière. Elle envisage de faire ensuite un master en Santé publique pour devenir chargée de mission et faire de la prévention, selon nos confrères de TF1.

C'était une élection encore plus particulière pour Orianne Meloni puisqu'elle affrontait sa sœur jumelle. Mais la compétition n'a pas entaché leur relation, comme elle le confiait auprès de Corse Net Infos : "J'ai vraiment adoré partager ce moment avec ma sœur Melody, à deux, on s’est éclatées".

Indira Ampiot, Miss Guadeloupe

Originaire de la commune de Basse-Terre, Indira Ampiot a été élue Miss Guadeloupe le 27 juillet au Gosier. La jeune femme âgée de seulement 18 ans espère marcher sur les traces de Clémence Botino, Miss Guadeloupe 2019 sacrée Miss France 2020.

Le soir de son élection, Indira Ampiot a confié sa volonté d’intégrer une école de communication pour ensuite se spécialiser dans le "design spécialisé dans la communication publicitaire et visuelle". Dans une vidéo de présentation publiée le 23 juillet dernier sur le compte Instagram du comité Miss Guadeloupe, Indira Ampiot ne faisait pas mystère de son ambition : "J'ai la volonté de réussir, le dessein de représenter notre belle île et j'ai la conscience des responsabilités".

Chana Goyons, Miss Provence

C'est une jeune varoise qui représentera la région Provence le 18 décembre prochain. Chana Goyons, 18 ans, a été élue le 29 juillet à Istres. Celle qui vient tout juste d'avoir son baccalauréat est originaire de la commune de Gassin, située entre Saint-Tropez, Cogolin et Ramatuelle.



Victime de harcèlement scolaire à cause notamment de sa taille, la jeune femme souhaite faire de cette cause son combat, comme elle l'a confié à nos confrères de Tv Magazine. Après cette année sabbatique, elle compte reprendre ses études et se diriger dans la finance ou le commerce.

Inès Tessier, Miss Saint-Martin Saint-Barthélémy

Les habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélémy n'avaient pas pu être représentés l'an dernier car leur candidate avait été disqualifiée à cause de photos non conformes au règlement. Cette fois-ci, ils comptent sur Inès Tessier pour faire rayonner leurs îles.



La jeune femme de 19 ans a été élue le 29 juillet à Saint-Martin parmi 10 prétendantes à la couronne. Originaire des Antilles, celle qui se décrit comme une "passionnée d'art" est étudiante dans un cursus cinématographique à l'université de Montréal, au Canada. Très sportive, elle est passionnée de surf, de danse mais pratique également la course à pied. Engagée pour l'écologie, Inès Tessier souhaite également se battre pour "défendre la liberté des femmes", comme elle l'a indiqué lors d'une interview donnée à Tototheclock.

