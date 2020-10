publié le 15/10/2020 à 18:22

Un nouveau bouleversement vient perturber la préparation du concours Miss France. La représentante de Saint-Martin et Saint-Barthélemy n'est pas autorisée à participer au concours national qui se tiendra en décembre à cause de photos personnelles envoyées anonymement au Comité Miss France.

Naïma Dessoute, qui succédait à Layla Berry, avait pourtant tout pour plaire. À tout juste 18 ans, cette jeune Saint-Martinoise se préparait à l'aventure Miss France après avoir obtenu son baccalauréat américain. Mais l'ex candidate a brutalement été freinée dans sa course.

En cause, des photos personnelles de la jeune femme directement envoyées au Comité national, livre Catherine Vermot de Boisrolin, présidente et déléguée régionale du Comité Miss Saint-Martin/Miss Saint-Barthélemy à France Info. "Compte tenu de la nature des photos le règlement national en l'état actuel ne laisse aucune marge d'appréciation pouvant autoriser Naïma à participer".

Cependant, Sarolia Ada, membre du Comité des Îles du Nord, a annoncé que Naïma Dessoute pourrait garder son écharpe et sa couronne malgré sa disqualification. "Il n’y aura donc pas de destitution de Naïma. C’est inconcevable. Pour la simple raison que quoi qu’il advienne, Naïma est et restera Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy et que notre priorité est et restera nos valeurs humaines et la protection de nos candidates passées, présentes et futures qui nous font confiance", a-t-elle écrit sur Facebook.