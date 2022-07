Miss France 2023 : quand les élections régionales auront-elles lieu ?

L'élection de Miss France 2023 aura lieu en décembre prochain. Les 29 candidates, préalablement élues aux élections régionales, seront réunies au March 36, à Châteauroux. D'ici là, Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France, et Diane Leyre, Miss France 2022, sillonneront la France pour assister aux élections départementales puis régionales.

Pour être candidate à l'élection de Miss France, il faut répondre à certains critères. Il faut avoir plus de 18 ans, être une femme à l'état civil, ne jamais avoir fait de film ou de photographie pornographiques ... Il y a eu certains changements cette année. En effet, encore l'année dernière, seules les femmes nées avec le sexe féminin pouvaient participer. Les concurrentes devaient également être célibataires et non tatouées.

La 93ᵉ édition du concours sera diffusée en direct sur TF1 et permettra de déterminer qui remplacera Diane Leyre.

Calendrier des concours régionaux

- Miss Guadeloupe : 22 juin 2022

- Miss Tahiti : vendredi 24 juin 2022

- Miss Guyane : 16 juillet 2022

- Miss Corse : 22 juillet 2022

- Miss Languedoc-Roussillon : 5 août 2022

- Miss Réunion : 27 août 2022

- Miss Alsace : 10 septembre 2022

- Miss Franche-Comté : 11 septembre 2022

- Miss Auvergne : 17 septembre 2022

- Miss Nouvelle-Calédonie : 17 septembre 2022

- Miss Bretagne : 23 septembre 2022

- Miss Limousin : 1er octobre 2022

- Miss Bourgogne : 9 octobre 2022

- Miss Nord-Pas-de-Calais : 15 octobre 2022

- Miss Normandie : 21 octobre 2022

- Miss Île-de-France : samedi 22 octobre 2022

- Miss Champagne-Ardenne : octobre 2022

- Miss Aquitaine : date à confirmer

- Miss Centre-Val de Loire : date à confirmer

- Miss Provence Alpes Côte d'Azur : date à confirmer

- Miss Provence : date à confirmer

- Miss Lorraine : date à confirmer

- Miss Martinique : date à confirmer

- Miss Mayotte : date à confirmer

- Miss Midi-Pyrénées : date à confirmer

- Miss Pays de la Loire : date à confirmer

- Miss Picardie : date à confirmer

- Miss Poitou-Charentes : date à confirmer

- Miss Rhône-Alpes : date à confirmer

