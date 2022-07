Miss France 2023 : découvrez les premières candidates élues

Le concours Miss France est officiellement lancé pour 2023 ! Pour le moment, deux nouvelles miss régionales ont déjà fait leur entrée dans la famille des miss qui vont concourir pour la couronne en 2023. L'élection, quant à elle, se déroulera le 18 décembre prochain à Châteauroux.

Selon les informations de Ouest France, cette année, c'est la Guadeloupe qui accueillera le voyage de préparation des jeunes femmes avant la soirée d'élection nationale diffusée sur TF1. Comme chaque année, c’est en Polynésie française que la première candidate à la couronne a été sacrée, vendredi 24 juin 2022.

Il s'agit de Herenui Tuheiava, âgée de 23 ans, qui a été élue Miss Tahiti à Papeete devant neuf autres jeunes femmes. Elle est donc la première candidate officielle à Miss France 2023.

Miss Tahiti 2022 est diplômée d'un master en web et marketing au Conservatoire national des arts et métiers de Tahiti. Elle travaille actuellement comme chargée de communication dans le domaine du tourisme. "Beaucoup de causes me tiennent à cœur, notamment la lutte contre la violence envers les femmes et le soutien à la jeunesse", a-t-elle déclaré aux médias locaux.

À noter que la Tahiti a déjà remporté le concours Miss France à quatre reprises (1974, 1991, 1999, 2019). La dernière à avoir porté la fameuse écharpe est Vaimalama Chaves, élue à Lille il y a trois ans en 2019.

Qui est Shaïna Robin, la nouvelle miss Guyane ?

Après plus de trois heures de spectacle, samedi 16 juillet, c'est au tour de Miss Guyane de rentrer dans la compétition Miss France 2023. C'est donc la jeune Shaïna Robin, 20 ans, qui a succédé à Mélysa Stéphenson, miss Guyane 2021.

Shaïna Robin a remporté le titre tant convoité de Miss Guyane 2022 devant neuf autres jeunes femmes et défendra donc sa place pour Miss France en décembre prochain. "Je suis très émue, je ne m'y attendais pas. Je suis très contente et je remercie tous les Guyanais et Guyanaises. Je vais prendre un peu de repos car ces deux derniers mois ont été durs , intenses et après je verrai", a-t-elle déclaré selon les informations de Closer.

La jeune femme se trouve actuellement en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques (CPGE), et souhaite devenir pilote de ligne pour "contribuer au désenclavement de mon territoire". La Guyanaise se décrit également comme une amoureuse de sport, et comme une personne "dynamique et optimiste".

Quant à la cause qui lui tient à cœur, la nouvelle Miss Guyane a parlé de "l'accès aux études des jeunes issus des communes éloignées". "Ces derniers voient leurs rêves et leurs avenirs freinés par l'éloignement et le manque de lieux d'hébergement. Ayant vécu cela, j'espère être une source de motivation pour les jeunes Guyanais", s'est-elle exprimée.

En ce qui concerne la suite des élections régionales, Miss France 2023 continue de se préparer avec plusieurs prochaines dates déjà prévues. Ainsi l'élection de Miss Corse aura lieu le 22 juillet 2022, Miss Guadeloupe le 27 juillet 2022, Miss Languedoc-Roussillon le 5 août 2022 et Miss Réunion le 27 août 2022.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info