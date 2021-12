Miss France : "Je suis ravie de pouvoir souffler", confie Amandine Petit

Le carrosse va bientôt redevenir une citrouille. Miss France va devoir céder son titre et sa couronne à une nouvelle reine de beauté. L'occasion pour la titulaire actuelle, amandine Petit de revenir sur une année spéciale et éprouvante.

"Très honnêtement, tout se bouscule un petit peu, confie Amandine Petit au micro de RTL. Il y a une petite part de nostalgie. Forcément parce qu'on a vécu une année forte en émotions, forte en rencontres, forte en enrichissement, forte en déplacement avec un planning toujours extrêmement chargé, avec des horaires et une amplitude horaire assez longue. Mais j'ai adoré cette année-là. En réalité, je suis ravie quand même de pouvoir céder cette place parce que c'est un rêve éveillé qu'on vit pendant une année. Et toute bonne chose a une fin."

"Et puis : Miss France un jour, Miss France toujours, relativise-t-elle. Donc je remets ma couronne, mais je ne remets pas le trône de Miss France et je garderai cette écharpe à vie. Je suis ravie de pouvoir, à un moment donné, pouvoir souffler et se dire demain, la grasse matinée, elle m'appartient."

La jeune femme est particulièrement fière de son année et elle trouve qu'elle a énormément appris. Notamment sur la gestion du stress et de la timidité qui pouvaient la paralyser. "Si j'avais un mot à dire à la Amandine de maintenant, c'est bravo pour cette prestance et cette ambition que tu peux avoir. Qu'est-ce qui a changé profondément en moi ? Ce qui a changé c'est ne pas avoir peur de prendre la parole. Je me suis exprimée devant vous sans avoir la boule au ventre avant de monter sur scène, alors qu'il y a un an, quand on me disait 'Amandine, tu vas te présenter devant la presse'. J'avais hyper peur. J'avais peur de dire quelque chose qui ne va pas. Et maintenant, je me dis que même si je dis quelque chose qui ne va pas, je saurai me défendre derrière et je saurai analyser la situation et dire pourquoi je dis telle ou telle chose."