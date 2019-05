La princesse Charlotte radieuse sur des photos, la veille de ses 4 ans

publié le 02/05/2019 à 01:44

Lorsqu'on est princesse de la famille royale d'Angleterre, une rentrée des classes ou un anniversaire ne sont pas des événements ordinaires. Les moindres étapes de la vie sont attendues et scrutées par les médias et le public. Et ce jeudi 2 mai ne fait pas exception à la règle. En effet, la princesse Charlotte, fille de William et Kate et sœur de George et Louis, fête son quatrième anniversaire.



Et si pour ses 3 ans, les fans n'ont pas eu droit à des photos, Kensington Palace a cette fois-ci choisi de leur faire plaisir en publiant sur Twitter des photos de la jeune princesse, en précisant qu'elles datent du mois d'avril. Cerise sur le gâteau, les images ont été prises par sa maman, la duchesse de Cambridge.

Un cadeau fait à ceux qui attendent impatiemment la moindre communication de la famille royale. La jeune princesse Charlotte apparaît souriante, s'amusant dans un parc du palais mais aussi dans la maison familiale de Norfolk.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share three new photographs

of Princess Charlotte ahead of her fourth birthday tomorrow.



The photographs were taken in April by The Duchess at Kensington Palace and at

their home in Norfolk. pic.twitter.com/skf95Z44EZ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 1 mai 2019

Trois clichés sans doute soigneusement choisis, et qui aideront les uns et les autres à patienter en attendant le grand événement de cette année civile : la naissance d'un royal baby, l'enfant de Meghan et Harry.