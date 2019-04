publié le 14/04/2019 à 20:31

Au Royaume-Uni, la rumeur fait grand bruit. Le prince William aurait eu une liaison avec Rose Hanbury, marquise de Cholmondeley, l'une des amies proches de Kate Middleton. Une aventure qui aurait eu lieu l'année dernière et ce alors que Kate était enceinte de Louis, le troisième enfant du couple. "Je n'y crois pas. Quand on voit William et Kate ensemble on dirait de jeunes mariés. C'est n'importe quoi", estime Joe Little, spécialiste de la royauté.



Sans directement évoquer la rumeur, la presse reconstruit le puzzle. On se souvient que Kate aurait fondu en larmes l'an dernier lors d'un essayage pour le mariage de Meghan et Harry. Certains pensaient que cela était dû à une dispute entre les deux belles-sœurs, mais ces pleurs étaient peut-être dû à cette éventuelle liaison. Les dates correspondraient.

On sait également que William et Harry ont désormais des cours princières séparées. Est-ce simplement parce que leurs rôles évoluent ou bien parce que leurs épouses se sont disputées ? Certains disent maintenant qu'en réalité Harry en voudrait à William pour cette supposée infidélité, alors qu'ils ont tant souffert de ce genre de rumeurs avec leurs propres parents quand ils étaient enfants.

Selon le Daily Mail, les Cambridge et les Cholmondeley auraient envisagé une action en justice, mais les rumeurs n'étant pas sustentées, auraient préféré ne rien faire.