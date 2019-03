On est fait pour s'entendre

On est fait pour s'entendre

On est fait pour s'entendre

DIAPORAMA - Kate Middleton et le prince William trinquent pour la St-Patrick

On est fait pour s'entendre

En Direct On est fait pour s'entendre

Né après le 14 septembre, vous disposerez vous aussi d’une volonté de fer toute la semaine et vous en aurez besoin pour ne pas vous laisser manipuler, 2e décan. La rétrogradation de Mercure en...

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

Vêtue d'un manteau vert signé Alexander McQueen (comme le révèle de tabloïd britannique le Daily Mail ) en l'honneur de cette journée spéciale, la duchesse de Cambridge a également rencontré Domhnall , la mascotte du bataillon, un lévrier irlandais de 6 ans. Elle portait également des escarpins noirs Gianvito Rossi ainsi que la traditionnelle broche en or Cartier représentant le symbole du pays, un trèfle à trois feuilles.

Après s'être rendu en Irlande du Nord le 27 février, Kate Middleton et le prince William célèbrent le pays au trèfle à l'occasion de la Saint-Patrick dimanche 17 mars 2019. Ils ont assisté à la parade du premier bataillon des gardes irlandais à Londres avant de se rendre dans un pub du quartier de Hounslow dans l'ouest de la capitale. La Saint-Patrick est une fête religieuse célébrée dans le monde entier par les communautés irlandaises. Elle met à l'honneur le saint patron de l'Irlande qui aurait évangélisé le pays. Pour marquer cette journée, l e prince William , colonel honoraire depuis 2011 du bataillon irlandais, a remis des médailles aux officiers . Le couple royal s'est ensuite rendu dans le pub de Calvary Barracks où les deux époux ont eu la joie de déguster la bière à la harpe (un des emblèmes du pays), la Guinness.

Kate Middleton et le prince William entourés des gardes irlandais

Kate Middleton et le prince William entourés des gardes irlandais Crédits : Gareth Fuller / POOL / AFP | Date :

Kate Middelton et le prince William accompagnés d'un des gardes irlandais

Kate Middelton et le prince William accompagnés d'un des gardes irlandais Crédits : Gareth Fuller / POOL / AFP | Date :

Kate Middleton vêtue d'un manteau vert et de l'emblème de l'Irlande, le trèfle à trois feuilles, en or Cartier

Kate Middleton vêtue d'un manteau vert et de l'emblème de l'Irlande, le trèfle à trois feuilles, en or Cartier Crédits : Gareth Fuller / POOL / AFP | Date :

Le prince William et Kate Middleton fêtent la St Patrick le 17 mars 2019

Le prince William et Kate Middleton fêtent la St Patrick le 17 mars 2019 Crédits : Gareth Fuller / POOL / AFP | Date :

Le prince William et Kate Middleton fêtent la St Patrick le 17 mars 2019

article

7797234396

DIAPORAMA - Kate Middleton et le prince William trinquent pour la St-Patrick

DIAPORAMA - Kate Middleton et le prince William trinquent pour la St-Patrick

Le duc et la duchesse de Cambridge ont célébré la fête en compagnie des officiers de la garde irlandaise et se sont ensuite rendus dans un pub à l'ouest de Londres. Au menu, pintes de Guinness et bonne humeur.

https://www.rtl.fr/culture/medias-people/diaporama-kate-middleton-et-le-prince-william-trinquent-pour-la-st-patrick-7797234396

https://cdn-media.rtl.fr/cache/m9M8C6bwRpn8Rm9IJOOaAw/330v220-2/online/image/2019/0318/7797234650_le-prince-william-et-kate-middleton-fetent-la-st-patrick-le-17-mars-2019.jpg