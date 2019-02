publié le 28/02/2019 à 19:41

Après le voyage au Maroc de Meghan Markle et le prince Harry, c'est au tour de la belle-sœur et du beau-frère de voyager. Kate Middleton et le prince William sont eux restés dans le Commonwealth et se sont rendus mercredi 28 février 2019 dans la capitale de l'Irlande du Nord, à Belfast.



Une petite semaine au ski avec leurs trois enfants, George, Charlotte et le petit dernier Louis - alors que Meghan Markle était à New York pour sa "baby shower" - et le travail reprend : le couple royal a d'abord rencontré les jeunes écoliers, garçons et filles, amateurs de football au National Stadium de Windsor Park.



La Duchesse de Cambridge a même troqué les talons pour les crampons et a foulé le gazon comme une pro. Les deux parents se sont ensuite retrouvés derrière le bar du Empire Music Hall dans la capitale irlandaise et ont tiré eux même leur demi litre de bière blanche locale.