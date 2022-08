"Des chiffres et des lettres" : Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat quittent le jeu

C'est une page qui se tourne : Des chiffres et des lettres va totalement changer de formule et de présentation à la rentrée. Le jeu télévisé diffusé depuis plus de 50 ans et présenté depuis 1992 par Laurent Romejko sur France 3 ne sera plus en quotidienne à 16h10. À la place, sera diffusé à partir de septembre, un nouveau jeu : Duels en famille, présenté par Cyril Féraud. Des chiffres et des lettres passe donc sur une formule hebdomadaire, le samedi et dimanche à 17h15, toujours sur France 3.

Si Laurent Romejko restera bien l'animateur principal, selon les informations du Parisien, Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat ne feront plus partie du programme. Tous deux étaient présents à la co-animation depuis 47 et 36 ans. Bertrand Renard, spécialiste des chiffres et ancien candidat était chargé du "compte est bon", tandis qu'Arielle Boulin-Prat s'occupait du "mot le plus long".

Selon le Parisien, les deux animateurs ne se seraient pas mis d'accord avec la production cet été d'un point de vue contractuel, concernant le passage de 5 à 2 émissions par semaine. Leurs remplaçants devraient être annoncés d'ici le lancement de la nouvelle formule le 17 septembre prochain.

