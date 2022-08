Sophie Davant et William Leymergie, du duo cathodique à la romance médiatique

Les téléspectateurs de France Télévisions les connaissent très bien, et depuis longtemps. William Leymergie, l'ancien Monsieur Loyal de Télématin, et Sophie Davant, qui dirige la très populaire émission d'enchères Affaires conclues, sont en couple. Une histoire d'amour qui s'affiche en une du magazine Paris Match ce 11 août 2022.

Le grand public les a vus travailler sur le même plateau il y a quelques décennies de cela lors de l'émission d'informations matinale de France 2. Durant plus de trente ans, le présentateur vedette de France 2 a présenté Télématin et "dans son équipe, on trouvait une certaine Sophie Davant devenue son binôme et une intime de sa famille, raconte le magazine en préambule.

"En 2020, c’est elle qui empêchera William de sombrer après son veuvage. Contre toute attente, la vieille amitié s’est métamorphosée en jeune romance… Grâce à Sophie, l’inconsolable a retrouvé l’envie d’avoir envie. Pour eux, une nouvelle vie commence...", continue Paris Match dans son article baptisé "La romance des baby boomers".

Leur histoire d'amour, Sophie Davant, 59 ans, et William Leymergie, 75 ans, en parle comme d'une "divine surprise qu'ils n'auraient jamais imaginée". Ils se connaissent depuis longtemps et passaient même des vacances ensemble avec leurs anciens conjoints respectifs. Après un éloignement et des séparations, les deux animateurs se sont retrouvés peu après la mort de l'épouse de William Leymergie, Maryline en 2020.

La présentatrice "choisit de l'appeler de temps à autre, histoire de lui signaler qu'il peut compter sur elle. Il ne saisit pas la perche" raconte le magazine. Il faudra que les enfants de William Leymergie incitent leur père à saisir l'opportunité pour qu'il accepte de la revoir : "Le jour venu, elle découvre un homme étrangement absent, et à son tour, elle désespère. Elle tente malgré tout de le dérider, retrouve le ton et les codes de leurs 'déconnades' de l'ère Télématin. Aussitôt, à sa grande surprise, il redevient lui-même...", rapporte Paris Match.

Les deux Girondins (lui est né à Libourne et elle à Bordeaux) s'affichent désormais tout sourire en pleine séance de paddle estivale. Depuis 2017, l'ancien maître de Récré A2 et Télématin a migré sur C8 pour animer William à Midi !, un magazine sur la vie quotidienne entre 12h45 à 14h10. Celle qui a commencé sa carrière en présentant la Météo sur Antenne 2à la fin des années 80 triomphe désormais depuis 2017 avec Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre où des Français viennent faire estimer et vendre de précieux objets.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info