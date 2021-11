"Danse avec les stars" : qui sont les trois finalistes ?

Nous y sommes ! Après trois mois de compétition, c'est ce vendredi qu'aura lieu la finale de la saison 11 de Danse avec les stars sur TF1. Ils étaient 13 lors de la première émission le 17 septembre et ne sont plus que 3 à pouvoir soulever le trophée et succéder au nageur Sami El Gueddari, vainqueur de la saison 10.

Ce sera une finale 100% masculine avec le chanteur Tayc, en binôme avec Fauve Hautot, Bilal Hassani, qui danse avec Jordan Mouillerac et le youtubeur Michou, associé à Elsa Bois. Lors du prime numéro 10, c'est la comédienne Aurélie Pons qui a été éliminée aux portes de la finale, par décision du public face à Michou.

Bilal Hassani et Tayc eux, ont été qualifiés directement grâce à leurs prestations remarquables sur une samba puis un "american smooth" pour l'un et un contemporain pour l'autre. Zoom sur les trois finalistes de cette 11e saison de DALS.

Bilal Hassani, le grand favori ?

L'aventure a été un long fleuve tranquille pour Bilal Hassani. Auteur-compositeur-interprète et par le passé youtubeur, il avait représenté la France au concours de l'Eurovision en 2019. Il a également participé à la deuxième saison de The Voice Kids en 2015. Son expérience de scène lui a permis de montrer d'entrée son potentiel en récoltant 4 buzz au premier prime.

Le chanteur, qui n'a dû passer que deux fois par le face-à-face (vote du public), forme avec son danseur Jordan Mouillerac le premier couple de même genre de l'histoire de l'émission en France. Il enchaîne les prestations chargées en émotion, à l'image de sa dernière performance bouleversante sur la chanson Kid d'Eddy de Pretto.

Tayc, la force tranquille

Lui non plus n'a pas tremblé durant cette saison 11. Auteur-compositeur-interprète de 25 ans, Tayc a explosé au grand public grâce au titre Le Temps, dont le clip cumule plus de 84 millions de vues sur Youtube. En 2021, il est nommé aux NRJ Music Awards dans la catégorie "Artiste masculin francophone".

Dans DALS, son duo explosif avec la célèbre Fauve Hautot a très vite conquis le jury. Le chanteur n'a jamais connu de face à face et a au total la même moyenne que Bilal Hassani, 32,14 sur 40. En demi-finale, Tayc a signé un incroyable contemporain sur le titre N'insiste pas de Camille Lellouche, récoltant trois 9 et un 10.

Michou, l'outsider très apprécié du public

Il n'est certainement pas le plus technique mais assurément le chouchou du public. Michou, youtubeur de tout juste 20 ans est très suivi sur les réseaux sociaux. Originaire de Picardie, Michou compte 6,7 millions d'abonnés sur sa chaîne Youtube, ce qui fait de lui un des youtubeurs les plus suivis de France. Il est également très populaire sur Instagram avec plus de 3 millions d'abonnés, soit plus que n'importe quel autre participant de cette 11e saison de DALS.



Mais c'est sur le parquet de l'émission que le jeune homme, introverti et pas habitué au contact féminin (comme il le dit lui-même), s'est révélé avec sa partenaire Elsa Bois. Son naturel et sa complicité avec le jeune danseuse a touché le jury et les téléspectateurs, qui commentent très souvent cette romance (souhaitée) sur les réseaux sociaux. Côté compétition, Michou a enchaîné les bonnes prestations malgré quelques faux pas et a récolté son premier 10 lors de la demi-finale. Il a été par quatre fois sauvé par le public.