"Danse avec les stars" : Bilal Hassani performera avec un homme

Il souhaite "montrer d’autres formes d’identités" : Bilal Hassani formera un duo avec un homme lors de la prochaine saison de Danse avec les stars. Il s'agit d'une première en France, où l'émission existe depuis 2011.

Si pour l'heure l'identité de son binôme n'a pas été dévoilée, la production de TF1 a confirmé que le partenaire du chanteur de 21 ans serait bel et bien un homme, relate le Huffpost. Ils formeront ainsi le premier couple de danseurs du même sexe depuis le lancement de l'émission en France.

"On ne s’est absolument pas opposé au choix de Bilal, c’était complètement normal pour nous de le laisser décider et de répondre à ses attentes", ont déclaré Frédéric Pedraza, directeur général adjoint de TF1 production, et Deborah Nahon, directrice des divertissements de la chaîne, lors d'une conférence de presse à laquelle ont assisté nos confrères. "C’est quelque chose qui s’est déjà fait aux États-Unis, ou dans d’autres pays étrangers, alors pourquoi pas nous ? C’est tout à fait normal de lui laisser le choix", a ajouté le directeur général adjoint de BBC Studios France, Géry Leymergie.

Montrer d'autres formes d'identités Bilal Hassani

"Bilal voulait représenter la figure féminine dans son duo, alors c’était évident pour lui d’avoir un homme pour compléter son binôme”, a déclaré Deborah Nahon lors de la conférence de presse. "Il m’expliquait par exemple qu’il s’imaginait plus se faire porter, que de porter son partenaire", a-t-elle précisé.

“Je suis tellement tellement heureux de faire partie de cette aventure", a de son côté confié le chanteur au site . "J’espère, comme en 2019 avec l’Eurovision, pouvoir parler aux foyers et montrer d’autres formes d’identités", a-t-il également déclaré.

Pour l'heure, la composition des duos est encore secrète. TF1 devrait annoncer la liste prochainement. Cette onzième édition, qui démarrera le 17 septembre prochain, pourra une fois encore compter sur des candidats prestigieux : Dita Von Teese, Jean-Baptiste Meunier, Lucie Lucas, Michou, Wejdene, Lââm, Moussa Niang, Lola Dubini, Gérémy Crédeville, Aurélie Pons, Tayc et Bilal Hassani.