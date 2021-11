Danse avec les stars 2021 : l'absence remarquée de Dita von Teese, Gérémy Crédeville éliminé

Le huitième prime de l'émission Danse avec les stars était diffusé ce vendredi 5 novembre sur TF1. Aux portes des quarts de finale, les candidats ont présenté la traditionnelle danse en duo, mais aussi une danse à quatre. Cette semaine, six couples devaient fouler le parquet, mais ils n'ont finalement été que cinq. En cause, l'absence très remarquée de Dita von Teese.

Les téléspectateurs l'ont appris quelques heures avant la diffusion, la mannequin américaine a été déclarée forfait cette semaine. Un "petit souci de santé qui l'éloigne du parquet", a expliqué le présentateur Camille Combal en début d'émission. Dans un message vidéo diffusé au cours de la soirée, Dita von Teese a donné plus d'explications, évoquant "un problème d'oreille interne". Son absence n'a pas manqué de faire réagir les internautes sur les réseaux sociaux, accusant notamment la chaîne de favoritisme.

L'Américaine était néanmoins présente sur le plateau en compagnie de son partenaire Christophe Licata. Elle a pu admirer les performances des autres participants : Aurélie Pons et Adrien Caby, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac, Michou et Elsa Blois, Tayc et Fauve Hautot ainsi que Gérémy Crédeville et Candice Pascal.

L'humoriste et sa partenaire, qui devaient partager une danse à quatre avec la mannequin américaine, ont finalement performé aux côtés de Terence Telle et Inès Vandamme sur une danse contemporaine. Une prestation qui n'a visiblement pas suffisamment convaincu puisqu'ils ont été éliminés à la fin de la soirée.