"Danse avec les stars" : l'aventurière Clémence Castel dansera avec une femme

L'an dernier, le chanteur Bilal Hassani avait foulé le parquet avec un homme, Jordan Mouillerac. Cette année, Danse avec les stars fait son grand retour avec une autre nouveauté : la double championne de Koh Lanta Clémence Castel partagera la scène avec une danseuse lors de la douzième saison. L'émission phare de TF1 sera lancée le 9 septembre prochain.

Pendant l'été 2021, l'actuelle candidate des Traîtres sur M6 avait annoncé sur les réseaux sociaux être en couple avec une femme, rappelle Le Parisien, qui révèle l'information. "Voilà environ deux ans que j’ai rencontré Marie, qui a bouleversé mon existence et qui me rend tellement heureuse aujourd’hui. Une histoire d’amour aussi imprévue que belle et incroyable, qui a bousculé tout ce que je pensais connaître de moi", écrivait-elle ainsi sur Instagram, partageant une photo d'elle avec sa moitié.

Reste à savoir avec qui Clémence Castel s'attaquera au quickstep, au jive ou encore à la salsa. Pour l'heure, les noms des candidats ont été dévoilés, mais ceux des danseurs avec qui ils partageront l'aventure et les duos définitifs restent inconnus.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info