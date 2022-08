"Danse avec les stars" : Billy Crawford, David Douillet, Florent Peyre… qui sont les premiers candidats confirmés ?

Qui succédera à Tayc, grand vainqueur de la saison 11 de Danse avec les stars ? Les premiers prétendants sont connus. Depuis quelques semaines, TF1 dévoile petit à petit les noms des candidats de la prochaine saison, qui débutera à la rentrée.

Plusieurs changements ont été opérés au niveau des jurés et des danseurs professionnels. Dans le jury, exit Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier. Bilal Hassani et Marie-Agnès Gillot complèteront le quatuor avec François Alu et Chris Marques, déjà présents la saison passée.

Côté danseurs, un retour a été annoncé : celui de Katrina Patchett, qui avait remporté la 1ère saison avec Matt Pokora. En revanche, d'autres figures du programme ont indiqué qu'elles ne participeraient pas cette année : c'est le cas de Maxime Dereymez et Christian Millette, mais aussi de Coralie Licata et Joël Luzolo.

Sept candidats officiels

Mais avec qui danseront ceux qui seront bien présents ? Le premier candidat à avoir été officialisé par la chaîne est celui de Billy Crawford. Le chanteur philippino-américain, qui danse aussi très bien, avait rythmé les années 2000 avec son hit Trackin. Il est aussi connu en France pour avoir partagé la vie de la chanteuse Lorie de 2002 à 2004.

L'humoriste Florent Peyre sera également de la partie. Celui qui s'est fait connaître en participant à l'émission On n'demande qu'à en rire a annoncé sa participation à DALS d'une manière originale, en jouant le générique à la flûte à bec.

La Française la plus suivie au monde sur les réseaux sociaux, Léa Elui, a également été annoncée. Connue pour ses danses sur les réseaux sociaux, l'influenceuse aux 17 millions d'abonnés sur TikTok sera-t-elle aussi à l'aise sur le parquet de l'émission ?

Le champion olympique de judo David Douillet sera également sur la ligne de départ. Celui qui s'est depuis tourné vers la politique et qui a participé à la première saison de Mask Singer espère relever "un défi assez conséquent" pour lui.

Vous avez suivi ses aventures dans la saga des Tuche : Théo Fernandez, qui incarne le fils de Jeff Tuche au cinéma, a réalisé une vidéo plutôt décalée pour annoncer sa participation à l'émission. On vous laisse la découvrir ici.

Elle est l'une des chanteuses favorites des ados : Eva, également appelée Eva Queen, est elle aussi candidate. Celle qui est également connue pour être la sœur de Jazz, une star de télé-réalité, a "hâte" de commencer l'aventure.

Enfin, la dernière candidate révélée pour l'instant par TF1 est une autre chanteuse, qui a connu le succès en 1997 avec notamment le tube La Neige au Sahara : Anggun et ses 36 ans de carrière. "Ma fille me supplie depuis des années pour que je participe. Voilà, je suis une bonne maman, j'ai cédé", a confié l'artiste de 48 ans dans la vidéo qui a officialisé sa participation mercredi 10 août.

Qui seront les derniers participants ? D'autres noms devraient filtrer très prochainement pour compléter le casting... Pour le moment certaines rumeurs évoquent la venue de Miss France 2021 Amandine Petit ou encore de la jeune chanteuse Carla Lazzari.

