"Danse avec les stars" : épreuves, vote, invité... Ce que l'on sait de la finale

publié le 23/11/2019 à 10:04

L'émission phare de TF1, Danse avec les stars, touche à sa fin. Ce samedi 23 novembre, à 21h05, on saura qui de Sami El Gueddari ou Ladji Doucouré décrochera le 10ème trophée de l'émission. Le gagnant succédera alors à l'acteur Clément Rémiens, vainqueur de la dernière édition.

Pour clore les 10 semaines de compétition en beauté, Mika sera l'invité d'honneur de la soirée. L'artiste anglo-libanais, coach de The Voice, interpréta probablement des extraits de son dernier album My Name Is Michael Holbrook.

Le champion paralympique danse au côté de Fauve Hautot, tandis que la médaille d'or du 110 mètres haies est le partenaire d'Inès Vandamme. Les deux sportifs devront interpréter "une nouvelle danse, leur prestation la plus marquante de la saison et un freestyle chacun", a indiqué TF1 dans un communiqué.

Contrairement aux années précédentes, "seul le public désignera le grand vainqueur de cette compétition", a annoncé la production.