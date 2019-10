publié le 30/10/2019 à 15:10

Clara Morgane a été la dernière candidate à être éliminée de l'émission Danse avec les stars de TF1. Une élimination surprise puisque l'atout charme de la saison disposait d’excellentes notes de la part du jury des professionnels.

Mais être en tête du classement n'immunise pas contre le vote implacable du public. Invitée de Cyril Hanouna sur C8 le lundi 28 octobre, Clara Morgane a expliqué que le public avait peut-être été froissé par certaines de ses déclarations.

"Vivre huit semaines sans [ma famille], c'est autre chose, et surtout je ne me suis jamais plainte publiquement, d'être esseulée", a-t-elle d'abord expliqué pour contrecarrer les critiques qui disaient qu'elle se plaignait trop. Je ne me suis jamais plainte de mes douleurs, j'ai des bleus partout, j'ai le corps entièrement bleu, j'ai des réactions partout de stress, c'est exténuant. C'est huit heures de sport par jour. Quand vous partez de deux heures de yoga par semaine et vous arrivez à huit heures de danse par jour, le corps à un moment... J'ai perdu 8 kilos !", a-t-elle justifié.

Un public plus familial

L'ex-candidate a estimé que ces révélations sur son poids lui auraient coûté une certaine affection du public. "On m'a reproché d'avoir dit 'Vous vous rendez compte j'ai perdu huit kilos c'est dramatique'. Je n'ai jamais dit que 'c'était dramatique', a-t-elle corrigé. On m'a posé une question, j'ai répondu. Peut être que c'est aussi en partie à cause de ça que certaines personnes se sont dit : 'Puisqu'elle se plaint, on ne votera pas pour elle'", a-t-elle affirmé.

Clara Morgane reste néanmoins très heureuse d'avoir participé à cette émission qui a mis un coup de projecteur différent sur elle. "[TF1] sont les premiers qui m'ont donné ma chance à ce point-là, qui me font confiance. J'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer artistiquement sur une grande chaîne à 21h. (...) Aujourd'hui, j'étais au jardin d'acclimatation avec ma fille, et j'avais des wagons entiers de petites filles qui me faisaient 'Coucou Clara !'. C'est hyper drôle, ça change de mon public habituel. J'ai un public plutôt masculin, j'en ai conscience, évidemment, depuis longtemps, reconnaît l'ancienne star du X. C'est une chance incroyable qu'on m'a donné. J'ai eu la chance de proposer six tableaux extraordinaires avec tout ce qui va avec, je me suis donnée à fond".