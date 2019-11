publié le 03/11/2019 à 11:22

Se sont-ils un peu trop inspirés de la version américaine ? Lors de l'émission de Danse avec les stars ce samedi 2 novembre, la prestation de Ladji Doucouré et de sa partenaire Inès Vandamme a beaucoup fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, provoquant la colère de nombreux internautes. Lors du prime spécial "Halloween", l'ancien athlète et la danseuse se sont déguisés en Joker et Harley Quinn pour exécuter une valse sur le titre You don’t owe me de Grace. Or, cette chorégraphie ressemble fortement à une danse de la version américaine de l'émission.

Repérée par Gala, la grogne des internautes peut s'expliquer par le fait que le duo a utilisé les mêmes costumes, les mêmes personnages, les mêmes mise en scène mais aussi la même musique que James Hinchcliffe et Jenna Johnson Waltz lors du prime Halloween de la 23e saison de Danse avec les stars outre-Atlantique, en 2016.

Les nombreuses critiques n'ont cependant pas eu raison du duo, qui poursuit sa route de justesse, grâce au vote du public. Ils ont en effet gagné leur place pour la semaine suivante avec 51 % des voix, contre 49% pour Linda Hardy et son partenaire Christophe Licata, qui ont été éliminés.

Ca va on pompe pas trop la version US ? #DALS https://t.co/x316B2ZSNs — KimG -Design- (@Who_is_Kimy) November 2, 2019

Ok ça sent le gros plagiat de DALS US, je trouve ça pas du tout équitable.. #DALS — man📀n (@manonxbril) November 2, 2019

Bravo aux danseurs qui chaque semaine nous montre de superbes belles choré... qu’ils pompent littéralement au mouvement près à la version américaine, bravo le plagiat 👏🏻 #dals — Em🦋a (@emmatralalala) November 2, 2019