"Danse avec les stars" : Clément Rémiens remporte la saison 9

publié le 02/12/2018 à 00:16

Clément Rémiens a remporté la dernière danse. Ce samedi 1er octobre, la saison 9 de Danse avec les stars touchait à sa fin et dans cette dernière émission qui voyait s'affronter Iris Mittenaere et Clément Rémiens en finale c'est l'acteur qui est sorti gagnant.



Accompagné de Denitsa Ikonomova, Clément Rémiens succède donc à Agustin Galiana qui lui a remis le trophée en personne. Lors de cette finale de Danse avec les stars il a été très dur de départager Iris Mittenaere de Clément Rémiens notamment pour les juges. Lorsque les deux couples finalistes Iris Mittenaere avec Anthony Colette et Clément Rémiens avec Denitsa Ikonomova ont dansé pour la dernière fois de cette édition, les juges n'ont pas pu se décider. Shy'm, Jean-Marc Généreux, Patrick Dupont et Chris Marques ont décidé de voter blanc.

C'est donc le public qui a donné la victoire à Clément Rémiens au terme d'une 9eme finale de Danse avec les stars extrêmement serrée.