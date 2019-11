publié le 20/11/2019 à 12:51

"Et si on arrêtait enfin de stigmatiser les personnes souffrant de troubles psychiques ?". C'est la question que pose l'Unafam (l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) dans une lettre ouverte au PDG de TF1 Gilles Pélisson.

En cause, une performance artistique de de Sami El Guedarri et sa partenaire Fauve Hautot lors du prime spécial Halloween de Danse avec les stars. Diffusée le 2 novembre 2019, on y voit le champion paralympique sur scène avec une camisole de force, l'air "fou", tandis que la danseuse professionnelle interprète une infirmière dont la tenue est tachée de sang. "Cette séquence est malheureusement représentative de clichés qui perdurent et stigmatisent gravement les personnes vivant avec des troubles psychiques", a ainsi réagi l’association.

Dans cette lettre ouverte, adressée également au président Emmanuel Macron, à la ministre de la Santé Agnès Buzyn et au ministre de la Culture Franck Riester, l'Unafam explique avoir été interpellée par de nombreuses familles et se dit "scandalisée" par cet extrait.

"Ces personnes se battent avec leurs troubles pour mener une vie digne : ne leur imposons pas une double peine en les enfermant dans cette vision caricaturale et forcément dramatique de leur maladie, a-t-elle déploré. Au-delà de la peur qu’elle entretient pour le grand public, l’image véhiculée est terriblement anxiogène pour les malades et ne peut que renforcer les freins vers la demande d’aide et de soins pour les jeunes en souffrance."

"Avant la performance, un mini-reportage sur l’entraînement est diffusé. Dans ce passage, la danseuse demande à son partenaire : "Je veux te voir les yeux injectés de folie, je veux te voir faire peur". Une "folie" meurtrière, est-on en droit de penser. Comme si la folie était nécessairement violente, comme si la maladie psychique était un épouvantail d’Halloween !", s'est insurgé l'association.

« Danse avec les Stars » : et si on arrêtait enfin de stigmatiser les personnes souffrant de troubles psychiques ? - La lettre ouverte de l'Unafam à Gilles Pélisson, Président-Directeur Général @TF1

