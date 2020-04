publié le 27/04/2020 à 23:51

Tom Hanks et Rita Wilson participent à la recherche du vaccin contre le coronavirus. Le couple a été l'un des premiers de la grande famille d'Hollywood a être testé positif au coronavirus, pendant le tournage du biopic d'Elvis Presley en Australie.

Mis en quarantaine, puis guéris, Tom Hanks et Rita Wilson ont pu ensuite rejoindre leur domicile à Los Angeles. Ils ont alors participé à une étude médicale afin de déterminer si leurs anticorps pouvaient être utiles à la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. Ce qui est le cas, comme le rapporte le média américain Deadline. "Nous n'avons pas seulement été approchés, nous avons demandé : 'Voulez-vous notre sang ? Peut-on vous donner notre plasma ?' Et en fait, nous le donnons à des établissements qui espèrent travailler sur ce que j'aime appeler le 'Hank-ccine' (contraction de Hanks et vaccin)", explique l'acteur américain.

Tom Hanks se confie ensuite sur son épouse. "Rita a traversé une période plus difficile que moi. Elle a eu une fièvre bien plus forte et d'autres symptômes. Elle a perdu son goût et son odorat. Elle n'a aucune joie de manger pendant trois semaines. Elle était si nauséeuse, qu'elle rampait du lit jusqu'à la salle de bains. Cela a duré un certain temps", poursuit l'acteur de Forrest Gump.

Dans une autre interview, Rita Wilson avait raconté les effets secondaires de son traitement à la chloroquine : "Je pense que les gens doivent faire très attention à ce médicament. Nous ne savons pas vraiment s'il aide (dans le traitement du Covid-19)".