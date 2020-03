publié le 16/03/2020 à 13:14

Ce sont les tartines de la discorde. Actuellement en quarantaine en Australie depuis une semaine, Tom Hanks et Rita Wilson, testés positifs au coronavirus, postent des photos depuis leur chambre.

Si les premiers clichés ont été commentés de manière très positive par les fans du couple, la plus récente, deux tartines de Vegemite, la pâte à tartiner salée traditionnelle d'Australie et Nouvelle-Zélande, a fait hurler les Australiens et les Australiennes. À côté des tartines, une peluche kangourou tenant un drapeau australien et un doudou koala accroché au tube jaune de la Vegemite. L'acteur écrit en légende : "Merci aux personnels soignants. Prenons soin de nous et des autres".

Alors quel est le problème ? Pour les fans australiens de l'acteur intemporel de Forrest Gump, la dose de Vegemite sur les tartines est beaucoup trop importante, par rapport à une tartine "normale". "OK, vous devez enlever environ 60% de la Vegemite, sinon, ça ne va pas être bon et ça va vous faire mal à la bouche, mon ami", écrit ainsi Amy Thunig, une internaute australienne.

"Où se trouvait le personnel soignant quand autant de Vegemite a été tartiné sur ce toast ?????", feint de s'indigner la comédienne Kirsty Webeck. De son côté le chef Britannique Gordon Ramsay a ajouté : "Il manque un peu de beurre sur cette tartine de Vegemite".