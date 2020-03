publié le 27/03/2020 à 15:23

Till Lindemann, le chanteur de Rammstein, a été testé positif au Covid-19. Comme le rapporte le média allemand Bild, l'artiste de 57 ans est hospitalisé à Berlin en soins intensifs après avoir attrapé le Covid-19.

Till Lindemann aurait contracté la maladie après un concert avec son autre groupe appelé Lindemann qu'il forme avec Peter Tägtgren d'Hypocrisy, à Moscou le 15 mars dernier. L'information a été révélée par le média allemand Bild, et reprise en anglais par le blog BlabberMouth. À son retour en Allemagne, il a été conduit en urgence à l'hôpital de Berlin, car il avait une fièvre "extrêmement élevée". Testé positif au Covid-19 et ayant une pneumonie, il a été placé ensuite en soins intensifs et en quarantaine.

"Sa vie n'est plus en danger" et il commence à "se sentir mieux", comme le précise le média allemand. Le chanteur emblématique de Rammstein n'a pas encore donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

> Lindemann - Live @ Moscow 2020 (Preview)