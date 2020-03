Coronavirus : Tom Hanks et Rita Wilson donnent des nouvelles rassurantes

publié le 13/03/2020 à 14:12

Testés positifs au coronavirus, Tom Hanks et son épouse Rita Wilson sont en quarantaine en Australie, où l’acteur tournait le biopic d'Elvis Presley. Au lendemain de leur placement en isolement dans un hôpital australien, ils ont posté un message rassurant à leurs fans inquiets.

Tom Hanks et Rita Wilson ont pris un selfie illustré d'un texte. Malgré les cernes et le teint pâle, le couple semble faire face à la maladie. "Nous sommes isolés, nous ne pouvons donc pas le transmettre (...) Nous vivons au jour le jour. Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour surmonter cette épreuve, en suivant les conseils des experts et en prenant soin les uns des autres, non ? Rappelez-vous que malgré les événements actuels, il n'y a pas de larmes au baseball", écrit l'acteur sur ses réseaux sociaux. Avec sa dernière phrase, l'acteur fait un clin d’œil à sa réplique du film Une équipe hors du commun (1992) dans lequel il incarne un coach de baseball.

De son côté, Rita Wilson, explique dans son message sur Instagram : "Nous sommes reconnaissants pour vos prières, votre amour et votre soutien. Ça représente beaucoup pour nous et cela nous donne de la force"