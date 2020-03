Coronavirus : après le prince Charles, le valet de la reine Elizabeth II testé positif

publié le 30/03/2020 à 11:35

Buckingham Palace n'est pas épargné par la pandémie du nouveau coronavirus. Alors que la propagation du Covid-19 s'accélère au Royaume-Uni, avec plus de 1.220 victimes pour quelque 20.000 cas confirmés, un valet de pied d'Elizabeth II a été testé positif ce week-end.

"L'employé du palais, qui était en contact régulier avec la souveraine, a été renvoyé chez lui où il s'est auto-isolé pour combattre la maladie", rapporte le Parisien. Le valet avait des contacts très proches avec la reine Elizabeth II : il était chargé de lui livrer repas et boissons, de lui présenter ses hôtes, lui apporter son courrier et promener ses chiens. De quoi inquiéter Buckingham devant la propagation du virus dans les plus hautes sphères de la royauté britannique.

Âgée de 93 ans, Sa Majesté est en quarantaine depuis le 19 mars au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres, explique le Daily Mail. Le palais de Buckingham avait tenu à rassurer, vendredi 27 mars, en annonçant que la reine était en "bonne santé". Toutefois, rappelons qu'Elizabeth II a été en contact étroit avec plusieurs personnalités infectées par le coronavirus.

Elle a rencontré le Premier ministre Boris Johnson, diagnostiqué positif le 26 mars, pour la dernière fois le 11 mars : "leurs deux derniers entretiens hebdomadaires ayant eu lieu au téléphone". Son dernier contact avec le prince Charles, également infecté, remonte quant à lui au 12 mars, soit 13 jours avant l'annonce de sa contamination.