publié le 27/03/2020 à 18:49

Caissière dans un Carrefour de Saint-Denis et élue syndicale, Aïcha est décédée des suites du Covid-19, le 26 mars, à 52 ans. "Comment peut-on peut les laisser travailler sans masque, gel ni protection", témoigne sa sœur, sur l'antenne de RTL. "En plus, les clients ne respectent pas les distances de sécurité."

"On oublie ces caissières qui meurent au travail pour un salaire misérable. La mort d'Aïcha a détruit sa famille", poursuit sa sœur. "Elle travaillait dans ce Carrefour depuis ses 18 ans, tout le monde l'appréciait", conclut-elle.

Dans la grande distribution, la grogne monte. Chez Carrefour, la CGT a recensé plus de 550 cas supposés et 181 cas avérés, "dont plusieurs graves". L'organisation syndicale demande au gouvernement d'imposer à la grande distribution "de n'ouvrir que les rayons des produits de première nécessité, de restreindre les amplitudes d'ouvertures et de fermer le dimanche".

À écouter également dans ce journal

Confinement - Le gouvernement a annoncé le prolongement du confinement jusqu'au 15 avril, alors que le Conseil scientifique appelait à six semaines supplémentaires. "Cette période pourra être prolongée si la situation sanitaire l'exige", a annoncé Édouard Philippe.



Royaume-Uni - Le Premier ministre britannique et son ministre de la Santé, Matt Hancock, ont déclaré avoir été testés positifs au coronavirus, le 27 mars, tout en assurant qu'ils ne souffraient que de symptômes légers.



Grand Est - 48 patients atteints du coronavirus vont être transportés dans des hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine le week-end du 28 mars, afin d'alléger des établissements alsaciens sous tension.