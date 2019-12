publié le 04/12/2019 à 12:10

Star de la K-pop, le sud-coréen Cha In Ha a été retrouvé mort à l'âge de 27 ans, à son domicile, mardi 3 décembre. Il est le troisième artiste de K-Pop décédé en l'espace de deux mois.

"Nous sommes anéantis à l'idée de vous donner une aussi mauvaise nouvelle. Le 3 décembre, Cha In Ha nous a quittés. Nous avons le cœur brisé d'annoncer une telle tragédie à ceux et celles qui l'ont soutenu jusqu'à présent. Nous avons tant de chagrin que nous avons du mal à y croire. Nous vous demandons de ne pas faire circuler de rumeurs et de ne pas publier de fausses théories afin de laisser sa famille, qui est au plus mal en raison de la terrible nouvelle, accepter sa disparition ", a indiqué l'agence artistique du chanteur, Fantagio, mardi 3 décembre, d'après le journal sud-coréen Hankook Ilbo.

Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances de la mort du chanteur. Cha In Ha faisait parti du groupe Surprise U. De son vrai nom Lee Jae-Ho, il venait de débuter une carrière d'acteur avec la série télévisée Love with flaws qui lui promettait une audience encore plus forte.

Des artistes victimes de cyber-harcèlement

C'est le troisième artiste de K-Pop décédé en l'espace de deux mois. En novembre, la chanteuse Goo Hara a également été retrouvée morte à son domicile. Quelques semaines auparavant, la chanteuse Sulli est aussi décédée. Toutes les deux étaient victimes de cyber-harcèlement.

Ces morts rappellent le harcèlement que peuvent subir les artistes de K-Pop. Cette année, le groupe BTS avait d'ailleurs annoncé une pause pour, selon son entourage, " jouir d'une vie normale, celle de jeunes hommes normaux de 25 ans".