La chanteuse de K-pop Goo Hara est décédée à 28 ans

et AFP

publié le 25/11/2019 à 12:01

Le monde de la K-pop est en deuil. La chanteuse Goo Hara a été retrouvée morte à son domicile à Séoul, ce dimanche 24 novembre.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de son décès. La thèse du suicide est envisagée. Le taux de suicide en Corée du Sud est un des plus élevés au monde. Selon le gouvernement, c'est l'une des principales causes de mortalité avant 40 ans.

L'annonce du décès de Goo Hara tombe un mois après celui de Sulli, une autre star de la K-pop dont elle était proche. Sulli s'était suicidée après un long combat contre le harcèlement en ligne, dont Goo Hara était également victime. Cette dernière avait posté un message déchirant sur son compte Instagram peu après la mort de Sulli, pleurant la disparition de son amie.

> [MV] GUHARA(구하라) _ Choco chip Cookies(초코칩쿠키) (Feat. Giriboy(기리보이))

Les réseaux sociaux bruissent du chagrin des fans. L'agence de l'artiste, Ogi, a préparé un espace pour que les fans puissent lui présenter leurs hommages "Les fans et les membres de la presse pourront présenter leurs respects à Goo Hara au Hall 1 du St. Mary’s Funeral Hall dans le district de Gangnam à Séoul de 15h aujourd’hui à minuit le 27 Novembre", ont-ils annoncé dans un communiqué.

Goo Hara faisait partie du groupe Kara de 2008 à 2015. Elle s'était lancée dans une carrière en solo à la suite de la séparation du groupe. La chanteuse coréenne venait de finir une tournée au Japon pour la sortie de son dernier album.