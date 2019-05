VIDÉO - Qu'est-ce que la K-Pop, ce phénomène planétaire venu de Corée du Sud ?

publié le 27/05/2019 à 16:35

À peine diffusé, déjà historique, en 24 heures le clip du dernier titre des Black Pink a été visionné près de 57 millions de fois. C'est l'un des groupes phares de la K-Pop. La K-Pop, c'est une variante de la musique populaire coréenne, les paroles sont écrites et interprétées en coréen. Sa particularité : des danses millimétrées et des looks reconnaissables.



Dimanche 26 mai, c'est à Paris que Black Pink avait rendez-vous avec un public conquis d'avance. Des fans venus de la France entière, prêts à dépenser une petite fortune, entre 145 et jusqu'à 200 euros la place. Le prix pour profiter de leurs idoles durant près d'une heure et demie.

Blackpink, BTS, Monsta X, Exxo ou encore Red Velvet, on recense quelques 800 groupes coréens au succès parfois éphémère, parfois planétaire qui cumulent des centaines de millions de vues sur YouTube et des fans à travers le monde entier.

Jeunes, beaux, stylés. Dans leurs titres se mêlent R&B, Rock, Hip-hop ou Dance, la recette pour séduire le plus large public possible.

La vague K Pop déferle en France

En France, c'est en 2012 que la K-Pop commence à s'imposer grâce à Psy, son Gangnam Style et son inoubliable danse du cheval vue plus de 3 milliards de fois sur YouTube.



Yoann René-Corail, prof de danse K-Pop à Paris a une explication :"Par rapport à la musique américaine, le concept de la K-Pop, c'est beaucoup plus puritain, il y a moins de sexe, de violence, c'est assez pur. Donc les jeunes sont assez attirés par ça". Son cours de danse remporte un grand succès, il est passé de 45 élèves à plus d'une centaine cette année.



Plus qu'une simple mode : un marché colossal pesant près de 5 milliards d'euros. La K-Pop est reconnue aujourd'hui comme l'exportation la plus rentable de Corée du Sud, à travers elle, c'est tout un pays et une culture qui se font connaitre.