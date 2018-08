publié le 30/08/2018 à 14:49

Sur la scène de la K-Pop, la pop coréenne, ils sont incontournables. Les BTS composent le boys band le plus influent et populaire de cette décennie. Rien à voir avec le diplôme français naturellement, BTS vient de "Bangtan Boys" ou "Bulletproof Boy Scouts" et derrière ce sigle se cachent sept membres : Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook. Sept jeunes hommes sud-coréens nés entre 1992 et 1997.



Leurs talents sont nombreux : ils chantent sur une musique conçue pour posséder n'importe quel auditoire, ils dansent divinement bien et (surtout) ils sont beaux. Visages parfaits et symétriques, peau sans pores visibles, cheveux soyeux et souvent colorés... Les garçons de BTS oscillent entre le gendre parfait, le mannequin et le bad boy faussement rebelle en fonction de son rôle dans le groupe. Chaque membre de public doit pouvoir s'identifier à un chanteur ou au moins identifier "un préféré". Un sujet infini de débat dans la communauté des fans : la BTS A.R.M.Y. (l'armée BTS).

Les Bangtan Boys sont nés en 2013 par la grâce du label Big Hit Entertainement et un système d'auditions et de casting bien huilé. Leur single No More Dream issu de leur premier album 2 Cool 4 Skool place sur eux la lumière médiatique. Ils remportent prix sur prix en Corée du Sud et deviennent, petit à petit, le nouveau groupe en vogue.

> BTS (¿¿¿¿¿) 'No More Dream' Official MV

La conquête de l'Est

En 2014, ils ont conquis le cœur du public japonais en développant leur trilogie d'albums baptisé School Trilogy. No More Dream est adapté en japonais et leur succès fait tâche d'huile. Ils se produisent en Asie, en Russie et débarquent en août 2014 à Los Angeles pour une convention dédiée aux fans de la K-Pop : la KCON. Ils partagent la scène alors avec l'un des girls band les plus populaires de ce genre musical : les (très nombreuses) Girls' Generation.



En 2015, la chaîne américaine Fuse TV liste le 3ème EP de BTS, The Most Beautiful Moment in Life, Part 1, dans les 27 meilleurs albums de l'année, leurs chansons grimpent en haut des classements d'iTunes au niveau mondial et leurs clips deviennent tous, les uns après les autres, viraux. Fire, par exemple a occupé la première position de la plateforme d'Apple aux États-Unis. Un vrai symbole pour l'industrie musicale.

> [MV] BTS(¿¿¿¿¿) _ FIRE (¿¿¿¿¿)

Mais ils n'oublient pas l’Europe. En 2016, ils participent à KCon de Paris pour rencontrer leurs nombreux fans français et ils n'hésitent pas à multiplier les dates de leurs tournées en Occident. Ils multiplient alors les records à partir de 2017, leurs clips sont des hits sur les plateformes vidéos comme YouTube et ils concurrencent les plus grands artistes internationaux lors de différentes cérémonies.



Le 20 avril 2017, BTS a remporté le "Music Award" au 9e Shorty Awards face à des artistes comme Ariana Grande, Britney Spears ou Drake. Le groupe a aussi raflé le "Top Social ArtistAward" aux Billboard Music Awards 2017 face à Justin Bieber, Ariana Grande, Shawn Mendes et Selena Gomez.

Des millions de fans sur les réseaux sociaux

Une récompense méritée puisque, si les médias généralistes n'ont pas encore totalement saisi le phénomène, BTS dispose d'une présence et d'une influence numérique considérable : 12,7 millions d'abonnés sur Instagram, 16 millions sur Twitter, la chaîne YouTube ibighit qui héberge leurs clips compte 16 millions d'abonnés pour plus de 3,3 milliards de vidéos vues.

> BTS (¿¿¿¿¿) 'DNA' Official MV

Et tout cela c'est sans compter sur l'importance des comptes individuels sur chacun des chanteurs. Des comptes contrôlés par les fans puisque, officiellement, le groupe est une entité indivisible, cela permet de lutter contre certaines jalousies et un leadership mal placé. Comptez tout de même 6 millions d'abonnés pour les comptes les plus populaires.



Une présence sur les réseaux sociaux qui accompagne l'esprit de clan des adorateurs de BTS. Certains fans clubs coréens sont tellement sélectifs qu'il existe des listes d'attente et des critères très rigoureux (comme l'achat d'un certain nombre d'albums et de produits dérivés) pour y accéder. Si vous êtes parmi les heureux élus, vous aurez droit à quelques précieuses préventes de places de concert. Une denrée rare puisque le groupe a pour habitude de vendre des centaines de milliers de tickets en quelques secondes à peine.

> BTS 'IDOL' Official MV

Ultime preuve de leur irrésistible popularité : BTS vient de détrôner Taylor Swift pour le clip ayant reçu le plus de visiteurs en moins de 24 heures sur YouTube. La chanson s'appelle IDOL et elle concentre tout l'esprit de BTS avec une bonne dose de second degré et de symbolique. Le tout avec un refrain taillé pour plaire à l'international. Une seconde version est d'ailleurs prévu avec en invitée une certaine Nicki Minaj.